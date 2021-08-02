На крупнейшей нелегальной табачной фабрике в Польше поймали украинцев: в чем их обвиняют (фото, видео)

Пограничники в Польше в Мазовецком воеводстве закрыли крупнейшую фабрику по изготовлению сигарет.

Об этом сообщает сайт погранотряда Вислы.

В создании и распространении контрабандных сигарет участвовали 16 человек, семеро из них - украинцы. Большинство поймали на горячем - во время производства и упаковки сигарет. Поскольку здание охранялось - задействовали вертолет.

Во время спецоперации одновременно обыскали 12 адресов по всей Польше. В Мазовецком воеводстве в Новом Дворе обнаружили два огромных производственных цеха. Мощности производства позволяли изготавливать до миллиона сигарет в день.

(Фото: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej)

Во время спецоперации по задержанию пограничники обнаружили более 1,6 миллиона сигарет с поддельным товарным знаком и более 13 тонн табака. По оценкам, убытки Государственного казначейства из-за неуплаты налогов составляют около 17 миллионов злотых. Кроме незаконного изготовления членам группировки инкриминируют контрабанду в страны Западной Европы, включая Германию и Великобританию.

(Фото: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej)

Задержанные 16 мужчин будут содержаться под стражей три месяца до суда. Им грозит 10 лет за решеткой.

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