Полная свобода: Польша намерена избавить вакцинированных от коронавирусных ограничений

Правительство Польши планирует снять для вакцинированных граждан ограничения, введенные в стране в связи с коронавирусом.

Об этом 29 июля сообщает Euractiv.

Таким образом, все, кто может предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19, смогут больше не думать об ограничениях, ведь на них они не будут распространяться.

Кроме того, некоторые предприятия Польши обратились к правительству с просьбой получить законное право отказывать в обслуживании тем, кто не может предоставить доказательство вакцинации. Сейчас польские политики рассматривают это заявление.

"Людям, которые привиты, нужно дать гарантию, что на них не будут распространяться любые ограничения", - написал вице-премьер-министр Ярослав Говин на странице в Twitter.

Также политик подчеркнул, что это решение ни в коем случае не является ходом против невакцинированных, а всего лишь способом улучшить ситуацию по заболеваемости коронавирусом.

"Ограничения невакцинированных не является нарушением их свободы, они являются защитой свободы остального общества. Мы должны любой ценой избегать очередного карантина", - добавил Говин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 21 июля в Украине начался пятый этап вакцинации - прививку смогут получить все желающие старше 18 лет.