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В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: есть жертвы и пострадавшие (фото)
В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: есть жертвы и пострадавшие (фото)
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В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: есть жертвы и пострадавшие (фото)

В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: есть жертвы и пострадавшие (фото)
12:50 Сегодня Телеграф Фото: HZS Plzeňského kraje

В Чехии два человека погибли и еще более 30 получили ранения вследствие столкновение двух пассажирских поездов утром в среду, 4 августа.

Как пишет издание Novinky.cz, трагический инцидент произошел между станциями Домажлице и Ближеов.

Также известно, что пострадали еще по меньшей мере 30 человек, из них семь госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщил министр транспорта Чехии Карел Гавличек, один из машинистов поезда проехал на красный свет, вследствие чего произошло столкновение с другим составом.

В местной полиции добавили, что скоростной поезд Ex 351 Zapadni express, направлявшийся в Прагу, столкнулся с пассажирским составом, следовавшим по маршруту Пльзень - Домажлице.

Правоохранители на месте констатировали гибель двух человек. Еще семь человек госпитализировали в критическом состоянии.

На месте работают полицейские, пожарные и спасатели. Также сюда отправили по меньшей мере три вертолета.

По предварительной информации, на ликвидацию последствий аварии и ремонт путей уйдет несколько дней. Уже решают вопрос с организацией альтернативных автобусных перевозок.

Столкновение пассажирских поездов в Чехии

Столкновение пассажирских поездов в ЧехииСтолкновение пассажирских поездов в Чехии

Столкновение пассажирских поездов в Чехии

Столкновение пассажирских поездов в Чехии

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Пакистане на юге страны произошло ЧП: столкнулись два поезда в результате чего погибли не менее 36 человек.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Все по теме:

Чехия, Жертвы, Столкновение поездов, Авария на железной дороге.
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