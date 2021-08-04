Украина получит от ВМС Великобритании два противоминных корабля

Два противоминных корабля класса Sandown "Рэмзи" (Ramsey) и "Блит" (Blyth), принадлежащие Королевскому военно-морскому флоту Великой Британии, официально закончили службу в рядах британских ВМС и в ближайшем времени будут переданы Украине.

Об этом сообщает в среду, 4 августа, пресс-служба Королевского флота Великобритании.

"Блит" и "Рэмзи" будут наслаждаться новой жизнью в Черном море. После завершения ремонтных работ оба судна будут переданы ВМС Украины", - говорится в сообщении.

Оба корабля противоминной защиты класса Sandown отработали долгую службу на протяжении 21 года и 175 тыс. миль для "Рэмзи", 185 тысяч миль за 20 лет для "Блит".

Они участвовали в операции на Ближнем Востоке, несли службу вокруг Великобритании или выполняя обязанности НАТО в водах Северной Европы и Средиземного моря.

Согласно открытым данным, противоминные корабли класса Sandown имеют следующие характеристики:

Водоизмещение: стандартное 465 т, полное 484 т;

Длина 52,50 м;

Ширина 10,50 м;

Осадка 2,3 м;

Главная энергетическая установка: 2 дизеля Paxman Valenta 6RP200E, электрический привод, 2 подруливающих устройства Мощность ГЭУ: 2?1523 л. с.;

Движитель: 2 крыльчатых движителя Voith Schneider;

Скорость хода 13 узлов под дизелями, 6,5 узлов под электромоторами.

Дальность плавания 3000 миль при 10 узлах.

Экипаж: 45 человек;

Вооружение: 1 x 30-мм автомат KCB, 7,62-мм пулеметы; РЛС: Kelvin-Hughes Type 1007; ГАС миноискания : буксируемая Plessey Type 2093; Минно-торпедное вооружение: противоминные поисковые аппараты PAP-104.

Как сообщалось, в середине июля в Украине на базе ВМС появился первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2, который отныне будет патрулировать морскую акваторию.