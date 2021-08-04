Украина получит от ВМС Великобритании два противоминных корабля

Два противоминных корабля класса Sandown "Рэмзи" (Ramsey) и "Блит" (Blyth), принадлежащие Королевскому военно-морскому флоту Великой Британии, официально закончили службу в рядах британских ВМС и в ближайшем времени будут переданы Украине.
Об этом сообщает в среду, 4 августа, пресс-служба Королевского флота Великобритании.
"Блит" и "Рэмзи" будут наслаждаться новой жизнью в Черном море. После завершения ремонтных работ оба судна будут переданы ВМС Украины", - говорится в сообщении.
Оба корабля противоминной защиты класса Sandown отработали долгую службу на протяжении 21 года и 175 тыс. миль для "Рэмзи", 185 тысяч миль за 20 лет для "Блит".
Они участвовали в операции на Ближнем Востоке, несли службу вокруг Великобритании или выполняя обязанности НАТО в водах Северной Европы и Средиземного моря.
Согласно открытым данным, противоминные корабли класса Sandown имеют следующие характеристики:
Как сообщалось, в середине июля в Украине на базе ВМС появился первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2, который отныне будет патрулировать морскую акваторию.