Дома в Италии продают по 1-2 евро - в чем причина и как купить (фото)

В Италии в городах Аугуста (Огаста) и Самбука де Сицилия продают дома по 1-2 евро, в переводе на гривны это примерно 32-64 гривны. Стать владельцем дома в Италии за смешную цену можно заполнив соответствующие документы на сайте муниципалитетов.

Про инициативу рассказали в муниципалитете Аугусты.

Но не стоит за такую сумму ожидать виллу на побережье. Проект начат руководством маленьких городов и деревень, чтобы спасти свои населенные пункты от разрушения и вымирания. Низкой стоимостью жилья они хотят привлечь новых жильцов и инвесторов, чтобы они реконструировали здания и возрождали потенциал маленьких городов.

Все объекты, выставленные на продажу - это дома в историческом центре городка.

(Фото: Сomune.sambucadisicilia)

В Самбука де Сицилия это уже не первый аукцион. Тут в список недвижимости за 2 евро попали 17 домов. Стоит отметить, что предложение действительно до 5 ноября. Залоговая сумма участия в аукционе - 5 тысяч евро.

(Фото: Сomune.sambucadisicilia)

Победитель торгов обязан предоставить техническую документацию, необходимую для реконструкции, в течение 90 дней и отремонтировать недвижимость в течение 36 месяцев. Если этого не произойдет - залог и право собственности аннулируются.

Для участия в аукционе необязательно иметь гражданство или вид на жительство.

Ранее "Телеграф" писал, что Киев становится все более привлекательным - на Банковой возле Офиса президента установили фантастическую детскую площадку по мотивам работ Марии Примаченко.