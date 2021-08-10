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Дома в Италии продают по 1-2 евро - в чем причина и как купить (фото)

Дома в Италии продают по 1-2 евро - в чем причина и как купить (фото)
03:28 Сегодня Телеграф Sambuca di Sicilia

В Италии в городах Аугуста (Огаста) и Самбука де Сицилия продают дома по 1-2 евро, в переводе на гривны это примерно 32-64 гривны. Стать владельцем дома в Италии за смешную цену можно заполнив соответствующие документы на сайте муниципалитетов. 

Про инициативу рассказали в муниципалитете Аугусты. 

Но не стоит за такую сумму ожидать виллу на побережье. Проект начат руководством маленьких городов и деревень, чтобы спасти свои населенные пункты от разрушения и вымирания. Низкой стоимостью жилья они хотят привлечь новых жильцов и инвесторов, чтобы они реконструировали здания и возрождали потенциал маленьких городов. 

Все объекты, выставленные на продажу - это дома в историческом центре городка. 

дом за евро

(Фото: Сomune.sambucadisicilia)

В Самбука де Сицилия это уже не первый аукцион. Тут в список недвижимости за 2 евро попали 17 домов. Стоит отметить, что предложение действительно до 5 ноября. Залоговая сумма участия в аукционе - 5 тысяч евро.

дом за 2 евро

(Фото: Сomune.sambucadisicilia)

Победитель торгов обязан предоставить техническую документацию, необходимую для реконструкции, в течение 90 дней и отремонтировать недвижимость в течение 36 месяцев.  Если этого не произойдет - залог и право собственности аннулируются. 

Для участия в аукционе необязательно иметь гражданство или вид на жительство. 

Ранее "Телеграф" писал, что Киев становится все более привлекательным - на Банковой возле Офиса президента установили фантастическую детскую площадку по мотивам работ Марии Примаченко. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Недвижимость, Италия, Дом в Италии, Аугуста, Sambuca di Sicilia.
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