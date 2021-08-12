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В Германии задержали сотрудника посольства Британии за шпионаж на Россию

В Германии задержали сотрудника посольства Британии за шпионаж на Россию
01:37 Сегодня Телеграф Generalbundesanwalt

За шпионаж в пользу России в Берлине задержали одного из сотрудников посольства Великобритании. Согласно официальной формулировке он арестован за работу в качестве агента секретной службы. 

Об этом сообщает сайт Федеральной прокуратуры Германии. 

Дэвида С. арестовали в Потсдаме, также в его доме и на работе прошли обыски. Правоохранители Германии подозревают, что он работал на иностранную разведу с ноября 2020 года. Как минимум один раз он передавал документы, к которым имел доступ как сотрудник посольства, российским разведслужбам - сказано в пресс-релизе. 

Сумма, которую он получил за документы не известна. Арест произвели после совместного расследования Германии и Великобритании. 

 Ранее "Телеграф" писал, что в Украине сотрудники Службы безопасности рассекретили российского шпиона, который собирал информацию про разработки ракетного комплекса. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Германия, Великобритания, Россия, Шпион, Шпионаж, Посольство Великобритании.
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