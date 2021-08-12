В Германии задержали сотрудника посольства Британии за шпионаж на Россию

За шпионаж в пользу России в Берлине задержали одного из сотрудников посольства Великобритании. Согласно официальной формулировке он арестован за работу в качестве агента секретной службы.

Об этом сообщает сайт Федеральной прокуратуры Германии.

Дэвида С. арестовали в Потсдаме, также в его доме и на работе прошли обыски. Правоохранители Германии подозревают, что он работал на иностранную разведу с ноября 2020 года. Как минимум один раз он передавал документы, к которым имел доступ как сотрудник посольства, российским разведслужбам - сказано в пресс-релизе.

Сумма, которую он получил за документы не известна. Арест произвели после совместного расследования Германии и Великобритании.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине сотрудники Службы безопасности рассекретили российского шпиона, который собирал информацию про разработки ракетного комплекса.