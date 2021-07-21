Суд отправил российского шпиона за решётку на 8 лет: подробности дела

Лисичанский городской суд Луганской области вынес вердикт "виновен" гражданину Украины - агенту российских спецслужб.

Об этом в среду, 21 июля, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Как сообщают, злоумышленник собирал данные об украинских разработках в ракетостроении. Агент установил связь с представителями одного из научных центров Военных сил Украины. За денежное вознаграждение шпион хотел получить данные о разработках ракетного комплекса "Нептун", о чем военнослужащие сразу сообщили в СБ Украины.

Шпионскую деятельность жителя Луганской области, завербованного ФСБ РФ, прекратила контрразведка СБУ еще в мае 2020 года. Правоохранители задержали агента на горячем: шпион хотел передать полученные данные через мессенджер своим кураторам.

Информация, которой владел правонарушитель, содержала ведомости, составляющие военную тайну Украины.

Суд приговорил злоумышленника к 8 годам тюремного заключения по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

Как сообщалось, в прошлом месяце в Северодонецке агент, завербованный ФСБ России, напал на украинского военного разработчика.