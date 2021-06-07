Завербованный ФСБ агент пытался убить украинского военного разработчика (фото, видео)

Контрразведчики СБУ в Северодонецке (Луганская область), спасли жизнь ведущего специалиста по разработкам перспективных образцов военной техники и вооружения для ВСУ, которого хотели взорвать в авто.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Исполнителя, которым оказался бывший боевик группировки "ЛНР", задержали "на горячем" во время закладки взрывного устройства в автомобиль военного специалиста.

Контрразведчики установили, что злоумышленник въехал на подконтрольную территорию нашего государства из России и по заданию ФСБ планировал взорвать автомобиль с военным специалистом с применением самодельного взрывного устройства.

Как оказалось, ликвидация украинца должна была быть местью российских спецслужб за его показания по делу разоблаченной в феврале агентурной сети ФСБ РФ.

Как сообщал "Телеграф", под Львовом СБУ задержала двух "воров в законе" из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Так, в Стрые (Львовская область) сотрудники СБУ, включая ЦСО "А", провели ряд спецопераций, в ходе которых задержали гражданина России Виктора Панюшина и грузина Реваза Катамадзе.

Также 28 мая в Николаеве СБУ задержала чиновников "Укрзализныци", которых уличили в ежемесячном сливе из локомотивов 100-150 тонн дизтоплива.