СБУ накрыла чиновников "Укрзализныци", воровавших до 150 тонн топлива ежемесячно (видео задержания)

28 мая в Николаеве СБУ задержала чиновников "Укрзализныци", которых уличили в ежемесячном сливе из локомотивов 100-150 тонн дизтоплива, что могло привести к срыву ж/д перевозок.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Следователи говорят, что чиновники, по предварительному сговору с представителями уголовной среды, в декабре 2020 года наладили схему похищения горюче-смазочных материалов, которые сбывали через подконтрольные им АЗС. Ежемесячно дельцы наносили ущерб государству на $50 тысяч.

Среди семерых задержанных - 3 чиновника "Укрзализныци" и 4 представителя криминального мира. Во время обысков у подозреваемых изъяли топлива на сумму более 1 700 000 грн.

Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения участникам группировки. Продолжается расследование.

Напомним, ранее СБУ взялась за "пленки Медведчука".