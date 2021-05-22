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СБУ взялась за "пленки Медведчука"

СБУ взялась за "пленки Медведчука"
Обновлено 22:35 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Служба безопасности Украины начала проверку материалов расследования Bihus.Info, касающихся деятельности нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука в 2014-2018 годах

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил  спикер СБУ Артём Дехтяренко.

Он указал, что во время брифинга главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой были озвучены лишь те факты, которые спецслужба может разглашать. 

По его словам, существуют и другие факты, но так как сейчас идет расследование, то разглашать их пока не представляется возможным. 

"Учитывая то, что следственные действия до сих пор продолжаются, по другим фактам мы пока что в публичную плоскость выходить не можем", - сказал Дехтяренко. 

7 лет спецслужбы знали о пленках Медведчука, но ни один офицер не вынес это на поверхность - вот это страшно

Как сообщалось ранее, в четверг, 13 мая, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Медведчуку, отправив того под круглосуточный домашний арест.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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СБУ, Виктор Медведчук, Артем Дехтяренко.
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