СБУ взялась за "пленки Медведчука"

Служба безопасности Украины начала проверку материалов расследования Bihus.Info, касающихся деятельности нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука в 2014-2018 годах.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил спикер СБУ Артём Дехтяренко.

Он указал, что во время брифинга главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой были озвучены лишь те факты, которые спецслужба может разглашать.

По его словам, существуют и другие факты, но так как сейчас идет расследование, то разглашать их пока не представляется возможным.

"Учитывая то, что следственные действия до сих пор продолжаются, по другим фактам мы пока что в публичную плоскость выходить не можем", - сказал Дехтяренко.

Как сообщалось ранее, в четверг, 13 мая, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Медведчуку, отправив того под круглосуточный домашний арест.