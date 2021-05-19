7 лет спецслужбы знали о пленках Медведчука, но ни один офицер не вынес это на поверхность - вот это страшно

Действительно тревожный момент в нашумевших пленках Bihus.Info о связях украинского нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука с боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР", - что спецслужбы Украины много лет знали их содержимое.

Об этом в среду, 19 мая, на своей странице в Facebook написал шеф-редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко.

"Последний выпуск Бигуса посвященный Медведчуку великолепен. Великолепен, потому что теперь правоохранительным органам пришло время задавать вопросы Порошенко прямо вытекающие из того, что говорил на пленках Медведчук.

Правда ли и когда по наводке Медведчука Порошенко останавливал украинские войска, которые угрожали сепаратистам у Изварино? В каких точках на Донбассе еще применялась подобная практика? Командиры каких частей и от кого получали подобные указания?

Странная пассивность украинских военных, которым приказывали наблюдать как российские войска и наемники входили в Украину, но не противодействовать в свете этого фактажа получает дополнительные аргументы относительно большого масштабного сговора элит Украины и России по поводу кровавого спектакля "Донбасс".

С учетом того, что Бигус анонсировал еще несколько выпусков о Медведчуке, то нет сомнений, что масштаб сговора потрясет многих. И команда Зеленского будут полными лохами, если в свете этой информации отправят Медведчука с Порошенко в политическую Валгаллу навсегда. Ибо такую политику на крови прощать нельзя.

И еще, очень печально, что эти пленки лежали 7 лет. Наши спецслужбы знали эти факты, но ни один офицер не вынес это на поверхность еще несколько лет назад. Вот от этого страшно", - написал он.