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Новые пленки Медведчука: кто такой Дмитрий Дорошенко, помогавший куму Путина контактировать с главарями "ДНР"-"ЛНР"
Новые пленки Медведчука: кто такой Дмитрий Дорошенко, помогавший куму Путина контактировать с главарями "ДНР"-"ЛНР"
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Новые пленки Медведчука: кто такой Дмитрий Дорошенко, помогавший куму Путина контактировать с главарями "ДНР"-"ЛНР"

Новые пленки Медведчука: кто такой Дмитрий Дорошенко, помогавший куму Путина контактировать с главарями "ДНР"-"ЛНР"
08:07 Сегодня Телеграф

Журналисты Bihus.Info получили доступ к десяткам часов записей телефонных разговоров главы "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, которые подтверждают его связи с российскими чиновниками и главарями боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщается в сюжете Bihus.Info.

Со слов журналистов, записи разговоров Медведчука в СБУ находились еще с 2014 года. При этом свой источник получения записей расследователи не раскрывают. На данный момент журналисты поделились первой частью записей - о связи Медведчука с пятым президентом Петром Порошенко, а также оккупантами и чиновниками РФ.

Отметим, в сюжете практические впервые озвучивают имя Дмитрия Дорошенко, помогающего Медведчуку в вопросах Донецка и Луганска. Согласно информации расследования, именно он выстраивал связи с главарями боевиков "ДНР" и "ЛНР".

На сайте "Украинский выбор" есть единственное упоминание о Дорошенко. В видео от 12 апреля 2015 года - там его представили как члена команды Медведчука, живущего в Донецке. В 16-минутном ролике Дорошенко рассказал о тяготах жизни в оккупированном Донецке, подготовке к псевдовыборам. При этом он активно расхваливал Медведчука.

В свою очередь Дорошенко назвали человеком, который на протяжении 10 лет поддерживал и разделял идеи Медведчука.

скрин

(Момент о Дмитрии Дорошенко на видео с 11:35 минуты):

Напомним, что 11 мая против Медведчука подписали подозрение в госизмене.

А уже 13 мая в Печерском районном суде Киева избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Позже секретарь СНБО рассказал, что Украина рассматривает возможность обмена Медведчука на заключенных в РФ украинцев.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 423

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Виктор Медведчук, ДНР, ЛНР, Дмитрий Дорошенко.
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