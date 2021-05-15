Медведчука могут выставить на обмен с Россией

При наличии возможности обмена подозреваемого в государственной измене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, в случае его осуждения, на удерживаемых в тюрьмах России украинских патриотов, власти Украины пойдут на такой шаг.

Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в программе "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 14 мая, поздно вечером.

Отвечая на вопрос о том, возможен ли обмен Медведчука на содержащихся в российских тюрьмах украинских патриотов, Данилов сказал: "Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем".

Как сообщалось, 13 мая Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 9 июля.

Реагируя на домашний арест Медведчука, президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совбеза России назвал это решение "политически мотивированным", а также заявил, что правительству РФ "придется на это реагировать".

"Телеграф" вместе с экспертами разбирался, какие перспективы сулит отправка Медведчука под домашний арест.