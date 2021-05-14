Путин впервые отреагировал на дело против своего кума Медведчука

Российский президент Владимир Путин отреагировал на арест народного депутата Украины от партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом он заявил во время совещания с членами Совбеза РФ.

Путин назвал это решение "политически мотивированным" и "избирательно направленным", поскольку некоторые лица из высшего политического руководства Украины "активно работают на протяжении многих лет в России и в Крыму тоже".

"Похоже, теперь всех в Украине, кто работает с РФ, будут привлекать к ответственности", - сказал он и добавил, что правительству РФ "придется на это реагировать".

Как сообщалось ранее, 11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что подписала подозрение против Медведчука и его "правой руки" Тараса Козака.

13 мая Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного содержания под стражей.

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