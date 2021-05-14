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Путин впервые отреагировал на дело против своего кума Медведчука
Обновлено 14:46 Сегодня Телеграф

Российский президент Владимир Путин отреагировал на арест народного депутата Украины от партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. 

Об этом он заявил во время совещания с членами Совбеза РФ. 

Путин назвал это решение "политически мотивированным" и "избирательно направленным", поскольку некоторые лица из высшего политического руководства Украины "активно работают на протяжении многих лет в России и в Крыму тоже". 

"Похоже, теперь всех в Украине, кто работает с РФ, будут привлекать к ответственности", - сказал он и добавил, что правительству РФ "придется на это реагировать". 

Как сообщалось ранее, 11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что подписала подозрение против Медведчука и его "правой руки" Тараса Козака. 

13 мая Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного содержания под стражей

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": Медведчука заперли в золотой клетке: что дальше?

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Владимир Путин, Виктор Медведчук.
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