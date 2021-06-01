СБУ задержала двух "воров в законе" из санкционного списка СНБО: что о них известно

Под Львовом СБУ задержала двух "воров в законе" из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом сообщает "Украинская правда".

Так, по данным источника издания, 28 мая в Стрые (Львовская область) сотрудники СБУ, включая ЦСО "А", провели ряд спецопераций, в ходе которых задержали гражданина России Виктор Панюшин и грузин Реваз Катамадзе. Именно эти люди фигурируют в списке "воров в законе", против кого СНБО ввел санкции 14 мая.

По данным СМИ, 62-летний Виктор Панюшин - известен в криминальном мире как "Витя Пан", находится в розыске Интерпола. А 47-летний Реваз Катамадзе в криминальных кругах известен как "Магало" или "Резо".

Как сообщал "Телеграф", в ходе очередного заседания СНБО, которое состоялось в пятницу, 14 мая, санкции были введены против более 500 "воров в законе" и более 100 криминальных авторитетов. Как рассказал президент Владимир Зеленский, большинство воров (в общей сложности 557) сейчас уже не находятся в Украине, а количество их в стране уменьшилось с 34 до 17.