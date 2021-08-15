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Сотни тысяч людей вышли на протесты во Франции: без стычек с полицией не обошлось (видео)

Сотни тысяч людей вышли на протесты во Франции: без стычек с полицией не обошлось (видео)
Обновлено 10:52 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Во Франции почти 215 тыс. человек вышли на акции против коронапаспортов, введенных в стране 9 августа 2021 года. Во время последнего такого протеста правоохранителям пришлось распылять слезоточивый газ. 

Об этом утром в воскресенье, 15 августа, сообщает "Интерфакс".

По данным французского министерства внутренних дел, в прошлую субботу, 7 августа, на протест вышли 17 тыс. человек, а вот через неделю, 14 августа, немного менее - почти 14 тыс. граждан страны.

Как пишут СМИ, в общем во Франции состоялись 217 акций протеста, во время которых работники правоохранительных органов осуществили 11 задержаний. Кроме того, один милиционер получил легкое ранение.

Известно, что первые три акции во Франции, организованные разными политическими и общественными силами, проходили целом мирно.

Но все же не обошлось без того, что в конце последнего протеста при попытке полиции освободить дорогу от сторонников партии "Патриоты" Флориана Филиппо у правоохранителей полетели бутылки. Работники полиции в ответ распылили слезоточивый газ. 

Это произошло в городе Дижон, где манифестанты попытались проникнуть в запретную для протестных акций центральную часть города. 

Также, по данным СМИ, напряженная ситуация наблюдалась в Лионе.

Известно, что среди протестующих были люди, вакцинированы от COVID-19 люди. Кроме того, немало манифестантов пришли семьями, с детьми.

"Санитарные паспорта" ввели во Франции 9 августа. Они подтверждают, что их владельцы или имеют свежий отрицательный результат теста на зараженность коронавируса, или вакцинированы или переболели COVID-19. 

Ковидные сертификаты граждане Франции должны предъявлять в транспорте, кроме городского общественного, при посещении ресторанов и кафе, музеев, выставок, концертов, крупных торговых центров и других мест культурного отдыха.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине можно получить Международное свидетельство о вакцинации: чем оно отличается от "ковидного сертификата".

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Париж, Франция, Коронавирус, ковидные паспорта, Санитарные паспорта.
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