Трампа раскритиковали за скандальный ретвит

Президент США Дональд Трамп оказался под шквалом критики со стороны американских журналистов после того, как разместил на странице в Twitter запись одного из своих сторонников, сопровождавшую изображение подошвы ботинка главы государства с логотипом телекомпании CNN в пятне крови. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации пользователя под ником oregon4TRUMP говорится: “Спасибо вам, президент Трамп”. А на картинке большими буквами написано слово “Победа”.

The Stock Market is setting record after record and unemployment is at a 17 year low. So many things accomplished by the Trump Administration, perhaps more than any other President in first year. Sadly, will never be reported correctly by the Fake News Media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2017 г.

Вскоре после этого один из ведущих CNN Джейк Теппер отметил, что считает неуместным размещение подобных изображений в канун Рождества. “Действительно это лидер, который представляет послание любви и надежды Христа в Вифлееме?” — в свою очередь спросил политический аналитик телекомпании ABC Мэттью Дауд, обращаясь к представителям евангельских христиан.

Один из журналистов газеты The Hill Джо Конча заявил, что президенту необходимо удалить с его страницы противоречивый ретвит. “Критика хороша, когда она оправдана, но она заходит слишком далеко с кровью на подошве”, — считает он. Были также и другие комментарии со стороны репортеров различных изданий.

Белый дом пока не прокомментировал эпизод.

Напомним, по информации газеты The New York Times, американский президент Дональд Трамп на брифинге, посвященном иммиграционной политике страны, выражал серьезное недовольство тем, что в США прибывает слишком много людей из Афганистана, Гаити и Нигерии, а также отзывался об этих лицах крайне пренебрежительно.