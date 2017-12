Трампа раскритиковали за скандальный ретвит

Президент США Дональд Трамп оказался под шквалом критики со стороны американских журналистов после того, как разместил на странице в Twitter запись одного из своих сторонников, сопровождавшую изображение подошвы ботинка главы государства с логотипом телекомпании CNN в пятне крови. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации пользователя под ником oregon4TRUMP говорится: “Спасибо вам, президент Трамп”. А на картинке большими буквами написано слово “Победа”.

The Stock Market is setting record after record and unemployment is at a 17 year low. So many things accomplished by the Trump Administration, perhaps more than any other President in first year. Sadly, will never be reported correctly by the Fake News Media!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2017 г.