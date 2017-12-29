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Крупный пожар в одном из районов Нью-Йорка забрал жизни 11 человек

Пожар
06:10 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Twitter

Новости мира: Среди жертв пожара в Бронксе могут быть дети.

По предварительным данным, 12 человек погибли при пожаре в нью-йоркском районе Бронкс.

Среди погибших могут быть дети. Как сообщает газета New York Post со ссылкой на городские власти, загорелся жилой дом, передает РБК.

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Пожар начался в жилом доме в 19:00 (2:00 по Киеву). В тушении огня принимают участие более 160 пожарных. Пожару присвоена четвертая категория сложности, говорится в заявлении спасателей в Twitter.

Среди жертв – младенец, которому исполнился только год. Четверо пострадавших – в критическом состоянии.

Всего в 5-этажном здании, построенном около 100 лет назад, – 20 квартир. Их жителей временно разместили в ближайшей школе. За последние 25 лет - это крупнейший пожар в городе по количеству жертв. Но что именно привело к нему – пока не выяснили.

Пожар начался на первом этаже, передает The Associated Press. Пожарные приехали на место инцидента уже через три минуты после телефонного звонка.

Очевидец рассказал The New York Post, что видел, как в горящий дом хотел забежать мужчина. Он кричал, что внутри находятся его маленькие дети, но в здание его не пустили. Местный житель сообщил The Associated Press, что его знакомая выбралась из дома с помощью пожарной лестницы вместе с пятью детьми.

Накануне власти Нью-Йорка предупредили горожан о чрезвычайно холодной температуре (около восьми градусов мороза по Цельсию) и призвали не оставлять обогреватели включенными в пустых помещениях. Об этом передает "Дождь".

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Новости мира, Бронкс, Нью-Йорк, Пожар, США.
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