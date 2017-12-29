Трамп неудачно пошутил о глобальном потеплении

Президент США Дональд Трамп шутя оправдывает решение о выходе из Парижского климатического соглашения похолоданием в США.

Об этом он написал в twitter.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 декабря 2017 г.

"На востоке может быть самый холодный Новый год из ранее известных. Возможно, мы могли бы использовать немного этого старого доброго Глобального потепления, за защиту от которого наша страна, но не другие страны, собиралась заплатить триллионы долларов. Одевайтесь тепло!", - написал он.

Газета Washington Post также писала в твиттере: "США будут самым холодным регионом в мире в сравнении с нормой в течение следующей недели".

From Minneapolis to New York City, nation faces frigid New Year’s Eve and start to 2018: https://t.co/hzocqUrfKp — Capital Weather Gang (@capitalweather) 27 декабря 2017 г.

"Пожалуйста, обратите внимание на то, что остальная часть мира будет намного теплее, чем обычно, как бы кто-либо не пытался утверждать, что очаг похолодания в США опровергает глобальное потепление, что они неотвратимо и безответственно будут делать", - говорится в сообщении.

Как известно, Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения 1 июня.

Американский президент считает, что соглашение слишком мягкое по отношению к ведущим загрязнителям – Китаю и Индии. В то же время соглашение ставит под угрозу промышленность США.