Трамп неудачно пошутил о глобальном потеплении

Президент США Дональд Трамп шутя оправдывает решение о выходе из Парижского климатического соглашения похолоданием в США.

Об этом он написал в twitter.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 декабря 2017 г.