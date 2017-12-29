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Трамп неудачно пошутил о глобальном потеплении

Дональд Трамп
08:17 Сегодня Телеграф

Новости мира: Дональд Трамп пошутил о глобальном потеплении на фоне похолодания в США.

Президент США Дональд Трамп шутя оправдывает решение о выходе из Парижского климатического соглашения похолоданием в США.

Об этом он написал в twitter.

"На востоке может быть самый холодный Новый год из ранее известных. Возможно, мы могли бы использовать немного этого старого доброго Глобального потепления, за защиту от которого наша страна, но не другие страны, собиралась заплатить триллионы долларов. Одевайтесь тепло!", - написал он.

Газета Washington Post также писала в твиттере: "США будут самым холодным регионом в мире в сравнении с нормой в течение следующей недели".

"Пожалуйста, обратите внимание на то, что остальная часть мира будет намного теплее, чем обычно, как бы кто-либо не пытался утверждать, что очаг похолодания в США опровергает глобальное потепление, что они неотвратимо и безответственно будут делать", - говорится в сообщении.

Как известно, Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения 1 июня.

Американский президент считает, что соглашение слишком мягкое по отношению к ведущим загрязнителям – Китаю и Индии. В то же время соглашение ставит под угрозу промышленность США.

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Новости мира, Глобальное потепление, Дональд Трамп, Климатическое соглашение, США.
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