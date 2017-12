Трамп прокомментировал массовые акции протеста в Иране

Президент США Дональд Трамп считает протесты в Иране закономерными, смотря на то, что "иранские власти воруют деньги людей и тратят на террористическую деятельность".

Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

"Масштабные протесты в Иране. Наконец люди начинают понимать, что их деньги и богатство воруют и тратят на террористическую деятельность. Похоже, что они больше не намерены с этим мириться. США внимательно следят за нарушениями прав человека!"

Big protests in Iran. The people are finally getting wise as to how their money and wealth is being stolen and squandered on terrorism. Looks like they will not take it any longer. The USA is watching very closely for human rights violations!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря 2017 г.

Как сообщалось, в Иране продолжаются антиправительственные демонстрации, вызванные недовольством экономическим положением и коррупцией.

Протесты являются наиболее серьезными с 2009 года, когда в стране произошли беспорядки, вспыхнувшие после противоречивого переизбрания тогдашнего президента Махмуда Ахмадинежада.

Во время беспорядков в субботу погибли два человека.