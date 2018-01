Трамп поздравил всех американцев, в том числе и "лживые СМИ"

Президент США Дональд Трамп поздравил всех американцев, включая либеральные издания и телекомпании, которые он называет "лживыми СМИ", с наступающим Новым годом.

Свое сообщение американский лидер традиционно разместил в своем Twitter.

As our Country rapidly grows stronger and smarter, I want to wish all of my friends, supporters, enemies, haters, and even the very dishonest Fake News Media, a Happy and Healthy New Year. 2018 will be a great year for America!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря 2017 г.