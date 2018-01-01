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Трамп поздравил всех американцев, в том числе и "лживые СМИ"

Дональд Трамп
09:05 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Президент США Дональд Трамп поздравил американцев, а также издания и телекомпании, которые он называет "лживыми СМИ", с наступающим Новым годом.

Президент США Дональд Трамп поздравил всех американцев, включая либеральные издания и телекомпании, которые он называет "лживыми СМИ", с наступающим Новым годом.

Свое сообщение американский лидер традиционно разместил в своем Twitter.

 

"Наша страна быстро становится все более сильной и развитой, и я хочу пожелать всем моим друзьям, соратникам, врагам, ненавистникам и даже совершенно бесчестным лживым СМИ счастливого и здорового Нового года. 2018-й год будет прекрасным годом для Америки!" - написал американский лидер.

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Напомним: Трамп регулярно выступает с жесткой критикой в адрес многих ведущих СМИ, в частности телеканала CNN.

На прошлой неделе он разместил в Twitter публикацию своего подписчика с оскорбительным коллажем для CNN. Многие журналисты считали такой поступок недопустимым.

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Новости мира, Американцы, Дональд Трамп, Издания, Новый год, Поздравление, Президент США, СМИ.
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