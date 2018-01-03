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В Калифорнии собрались огромные очереди за рекреационной марихуаной

Очереди
09:37 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: В американском штате Калифорния после легализации марихуаны с рекреационной целью, к лицензированным магазинам по продаже каннабиса выстроились длинные очереди.

После того, как 1 января в американском штате Калифорния стало легальным употребление марихуаны с рекреационной целью (то есть просто ради отдыха), к лицензированным магазинам по продаже каннабиса в штате выстроились длиннющие очереди. Об этом сообщают многочисленные американские СМИ, передает Голос Америки.

Ожидается, что общий объем продаж в индустрии рекреационной марихуаны за несколько лет достигнет $7 млрд.

"Калифорния уже 6-й американский штат, в котором разрешена продажа рекреационной марихуаны. Этот штат и самый большой по количеству населения в США. Легализация рекреационной марихуаны здесь воспринимается как значительный шаг на пути к становлению марихуаны в качестве приемлемой для общественности составляющей быта", - сообщает канал CNN.

В Калифорнии легализовали "рекреационную" марихуану

Любое лицо в возрасте более 21 года может легально выращивать ограниченное количество марихуаны или владеть ею. Несмотря на легализацию продажи рекреационной марихуаны в отдельных штатах США, федеральное правительство все еще считает обращение, потребление этого вещества противозаконным даже с лечебной целью.

Тем, кто посещает, например, Калифорнию, стоит помнить, что марихуану нельзя перевозить из одного штата в другой или проносить на борт самолета.

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Новости мира, Легализация марихуаны, Лицензированные магазины, Очереди, Продажа каннабиса, Рекреационная цель, США, Штат Калифорния.
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