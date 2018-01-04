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Непогода в Нью-Йорке: введен режим чрезвычайной ситуации

Нью-Йорк
21:59 Сегодня Телеграф
112.ua

Новости мира: В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за непогоды, приостановил работу также аэропорт им. Джона Кеннеди.

Власти Нью-Йорка 4 января ввели режим чрезвычайной ситуации в штате в связи с ухудшением погодных условий. Об этом в своем Twitter написал губернатор штата Эндрю Куомо.

Как отметил Куомо, на сегодняшний день в штате наблюдаются экстремальные погодные условия.

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"Я объявляю режим чрезвычайного положения в Нью-Йорке, Уэстчестере и на Лонг-Айленде в связи с экстремальными погодными условиями", - написал он.

 

Кроме того, непогода вмешалась в работу международного аэропорта им. Джона Кеннеди - в четверг все вылеты из него были отменены.

В Соединенных Штатах уже назвали обрушившийся циклон "бомбовым", а кроме Нью-Йорка, стихия затронула еще несколько штатов восточной части страны.

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Новости мира, Губернатор, Непогода, Нью-Йорк, Погодные условия, Снегопад, США.
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