Непогода в Нью-Йорке: введен режим чрезвычайной ситуации
Новости мира: В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за непогоды, приостановил работу также аэропорт им. Джона Кеннеди.
Власти Нью-Йорка 4 января ввели режим чрезвычайной ситуации в штате в связи с ухудшением погодных условий. Об этом в своем Twitter написал губернатор штата Эндрю Куомо.
Как отметил Куомо, на сегодняшний день в штате наблюдаются экстремальные погодные условия.
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"Я объявляю режим чрезвычайного положения в Нью-Йорке, Уэстчестере и на Лонг-Айленде в связи с экстремальными погодными условиями", - написал он.
A state of emergency has been declared for Long Island, Westchester and New York City because of extreme weather conditions.
Here’s where you can find the latest #blizzard2018 updates from the State of New York:https://t.co/cUd0kHHijs
— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 4 января 2018 г.
Кроме того, непогода вмешалась в работу международного аэропорта им. Джона Кеннеди - в четверг все вылеты из него были отменены.
В Соединенных Штатах уже назвали обрушившийся циклон "бомбовым", а кроме Нью-Йорка, стихия затронула еще несколько штатов восточной части страны.