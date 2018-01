Непогода в Нью-Йорке: введен режим чрезвычайной ситуации

Власти Нью-Йорка 4 января ввели режим чрезвычайной ситуации в штате в связи с ухудшением погодных условий. Об этом в своем Twitter написал губернатор штата Эндрю Куомо.

Как отметил Куомо, на сегодняшний день в штате наблюдаются экстремальные погодные условия.

"Я объявляю режим чрезвычайного положения в Нью-Йорке, Уэстчестере и на Лонг-Айленде в связи с экстремальными погодными условиями", - написал он.

A state of emergency has been declared for Long Island, Westchester and New York City because of extreme weather conditions.

Here’s where you can find the latest #blizzard2018 updates from the State of New York:https://t.co/cUd0kHHijs

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 4 января 2018 г.