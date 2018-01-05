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ФБР проводит новое расследование в отношении Фонда Клинтонов

Хиллари Клинтон
10:13 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Министерство юстиции США проводит новое расследование в отношении Фонда Клинтонов, уже опрошен по крайней мере один свидетель.

Министерство юстиции США начало новое расследование в отношении Фонда Клинтонов, в частности выясняется, осуществляла ли фонд какую-либо политическую и другую незаконную деятельность во времена пребывания Хиллари Клинтон на посту госсекретаря. Об этом пишет The Hill.

Агенты ФБР из Литтл-Рока, штат Арканзас, где был основан Фонд, взяли на себя инициативу в расследовании и опросили по крайней мере одного свидетеля за последний месяц, а сотрудники правоохранительных органов заявили, что дополнительные меры ожидаются в ближайшие недели.

Чиновники на условии анонимности заявили, что следователь изучает — не обещала ли Хиллари Клинтон, которая на тот момент занимала должность госсекретаря США, политические и другие дивиденды спонсорам своей кампании. Фонд Клинтонов также проверяют на соответствие налоговому законодательству, а также имеются ли от налогообложения активы, и конвертировались ли они для личного или политического использования.

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В самом фонде Клинтонов пока никак не комментируют информацию о начале расследования Минюста.

По информации The Wall Street Journal, несколько офисов ФБР, в том числе в Литл-Рок, собирали информацию о Фонде Клинтона в течение последних лет.

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Новости мира, Министерство юстиции США, Незаконная деятельность, Пост госсекретаря США, Расследование, Фонд Клинтонов, Хиллари Клинтон.
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