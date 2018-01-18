Маккейн назвал угрозы противостояния Трампа и ведущих американских СМИ

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн в открытой публикации разъяснил президенту Дональду Трампу, чем грозит для свободного мира демократии его противостояние со СМИ и обвинения неудобных медиа в создании "фейковых новостей".

Статью Маккейна разместило издание The Washington Post.

"Рейган (Рональд Рейган, американский президент с 1981 по 1989 г.г. - ред.) признал, что его слова как лидера свободного мира имели огромный вес, и он использовал их, чтобы вдохновить на беспрецедентное распространение демократии во всем мире. Президент Трамп, похоже, не понимает, что его риторика и действия имеют такую же силу. Он грозит и дальше дискредитировать свободную прессу путем введения "премий фейковых новостей" для журналистов и информационных изданий, с публикациями которых он не согласен", - написал сенатор.

В этой связи он подчеркнул, что за высказываниями Трампа "внимательно наблюдают зарубежные лидеры, которые уже используют его слова как прикрытие для замалчивания и притеснений одного из ключевых столпов демократии".

По данным Комитета защиты журналистов, 2017 года был одним из самых опасных годов для людей этой профессии, отметил Маккейн. Организация зафиксировала 262 случая задержания журналистов, связанных с их работой. Репортеры по всему миру сталкиваются с запугиванием, угрозами насилием, домогательствами, преследованиями, а иногда и смертью, поскольку правительства прибегают к жестокой цензуре, чтобы замолчать правду.

"И хотя чиновники администрации (Трампа - ред.) часто осуждают насилие над журналистами за рубежом, сам Трамп продолжает безжалостные нападения на честность американских журналистов и информационных изданий. Это обеспечило прикрытие для репрессивных режимов, которые последуют этому примеру", - отметил Маккейн.

Он объяснил, что фраза "фейковые новости", которая приобрела легитимности из уст президента США, "используется автократами для того, чтобы заставить замолчать журналистов, подорвать позиции политических оппонентов, помешать контролю со стороны СМИ и ввести в заблуждение граждан".

Законодатель подчеркнул, что, в конце концов, свобода информации имеет решающее значение для достижения демократии. "Мы становимся лучше, более сильными и эффективными обществами с информированной и заинтересованной общественностью, которая подталкивает создателей политики к лучшему представлению не только наших интересов, но и наших ценностей... Только правда и прозрачность могут гарантировать свободу", - подчеркнул сенатор Джон Маккейн.