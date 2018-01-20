В Чили подожгли церковь в знак протеста против визита Папы Римского

Неизвестные подожгли еще одну католическую церковь в знак протеста против визита Папы Римского Франциска в Чили. Об этом сообщает радиостанция Bio Bio.

По ее данным, в поджоге участвовали как минимум двое неизвестных. Они также разрисовали стены храма надписями с критикой Римско-католической церкви.

Как сообщают власти, зданию нанесен незначительный ущерб. Полиция проводит расследование инцидента. По предварительным данным, нападавшие бросили в церковь бутылку с зажигательной смесью.

Президент Чили Мишель Бачелет заявила, что подобные инциденты выглядят крайне странными. Глава государства напомнил, что для выражения своего мнения надо использовать мирные средства.

Стоит отметить, что подобные случаи были отмечены в Чили не так давно - в сентябре 2017 года. Тогда неизвестные злоумышленники подожгли две католические и одну протестантскую церковь на юге Чили.

Папа Римский находился в Чили с 15 по 18 января. За время его пребывания на территории республики неизвестные подожгли по меньшей мере девяти церквей в разных районах страны. В настоящее время понтифик находится в Перу.

Напомним, акция протеста в чилийском городе Консепсьон, приуроченная к прибытию в республику Папы Римского Франциска, закончилась столкновениями манифестантов с полицией, более 30 человек были задержаны.