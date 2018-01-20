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В Чили подожгли церковь в знак протеста против визита Папы Римского

Поджог церквей в Чили
12:41 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: В Чили неизвестные в знак протеста против визита Папы Римского Франциска подожгли католическую церковь и разрисовали стены храма.

Неизвестные подожгли еще одну католическую церковь в знак протеста против визита Папы Римского Франциска в Чили. Об этом сообщает радиостанция Bio Bio.

По ее данным, в поджоге участвовали как минимум двое неизвестных. Они также разрисовали стены храма надписями с критикой Римско-католической церкви.

Как сообщают власти, зданию нанесен незначительный ущерб. Полиция проводит расследование инцидента. По предварительным данным, нападавшие бросили в церковь бутылку с зажигательной смесью.

Президент Чили Мишель Бачелет заявила, что подобные инциденты выглядят крайне странными. Глава государства напомнил, что для выражения своего мнения надо использовать мирные средства.

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Стоит отметить, что подобные случаи были отмечены в Чили не так давно - в сентябре 2017 года. Тогда неизвестные злоумышленники подожгли две католические и одну протестантскую церковь на юге Чили.

Папа Римский находился в Чили с 15 по 18 января. За время его пребывания на территории республики неизвестные подожгли по меньшей мере девяти церквей в разных районах страны. В настоящее время понтифик находится в Перу.

Напомним, акция протеста в чилийском городе Консепсьон, приуроченная к прибытию в республику Папы Римского Франциска, закончилась столкновениями манифестантов с полицией, более 30 человек были задержаны.

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Новости мира, Визит Папы Римского в Чили, Поджог католической церкви, Разрисованы стены храма, Чили.
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