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В США проведут расследование в отношении конгрессмена

Конгресс США
11:58 Сегодня Телеграф

Новости мира: Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан распорядился провести расследование в отношении конгрессмена Патрика Миэна, уличенного в домогательствах.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан распорядился провести расследование в связи с появлением в СМИ информации о том, что действующий конгрессмен Патрик Миэн использовал деньги налогоплательщиков для заключения конфиденциальной соглашения с бывшей помощницей-жертвой своих сексуальных домогательств. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ранее авторитетное мировое издание The New York Times опубликовало статью, в которой утверждалось, что 62-летний конгрессмен-республиканец от штата Пенсильвания заключил конфиденциальное соглашение со своей бывшей помощницей, чтобы та не раскрывала информацию о чрезмерно навязчивых ухаживаниях с его стороны. Имя женщины не раскрывается, однако отмечается, что она значительно моложе законодателя.

Как утверждается в статье, помощница отвергла ухаживания Миэна, после чего тот начал вести себя по отношению к ней враждебно. В 2017 году пострадавшая написала на конгрессмена жалобу, оставив работу. Позже между ней и Патриком Миэном было заключено конфиденциальное соглашение. По сведениям газеты, речь шла о тысячах долларов налогоплательщиков. Размер суммы не уточнялся.

Патрика Миэна исключат из состава комитета Палаты представителей по этике. Именно этот орган по указанию Райана будет проводить рассмотрение резонансного дела. Как отмечает агентство Associated Press, если информация, которая приводится в публикации, подтвердится, конгрессмену придется возместить средства, выплаченные его бывшей помощнице. Сам конгрессмен заявил, что обвинения против него безосновательны.

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 Патрик Миэн до последнего времени был членом комиссии в комитете по этике, которая проводила несколько расследований, касающихся обвинений в адрес других законодателей в сексуальных домогательствах. Конгрессмен не раз выступал в поддержку законов, обязывающих информировать о подобных преступлениях. До того, как стать законодателем, он более 10 лет работал окружным прокурором в Пенсильвании. Тогда он добивался принятия мер по защите женщин от бытового насилия.

Как ранее сообщалось, авторитетный журнал Time назвал “человеком года” движение #MeToo, люди, которые присоединились, к движению рассказали о сексуальных домогательствах в соцсетях с помощью объединяющего хэштега #MeToo.

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Новости мира, Конгресс США, Конгрессмент, Патрик Миэн, Расследование, Сексуальные домогательства.
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