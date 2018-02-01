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Беспилотного "убийцу субмарин" испытывают в США

Подводная лодка
22:47 Чт, 1 Февраль 2018 Телеграф

Новости мира: Первый этап испытаний автономного катера ACTUV, который представляет роботизированный комплекс, завершился в США.

В США завершился первый этап испытаний автономного катера ACTUV, который может обнаруживать подводные лодки противника. Об этом сообщает Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) на своем Youtube-канале. Такой катер, по информации агентства, сможет в течение месяца преодолевать тысячи километров в открытом море, без единого человека на борту. В сообщении отмечается, что работу над роботизированным комплексом продолжит Научно-исследовательское управление (ONR) ВМС США. В DARPA не исключают, что катер примут на вооружение уже в конце 2018 года.

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Новости мира, ACTUV, Испытания, Катер, Субмарина, США.
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