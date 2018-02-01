Беспилотного "убийцу субмарин" испытывают в США

В США завершился первый этап испытаний автономного катера ACTUV, который может обнаруживать подводные лодки противника. Об этом сообщает Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) на своем Youtube-канале. Такой катер, по информации агентства, сможет в течение месяца преодолевать тысячи километров в открытом море, без единого человека на борту. В сообщении отмечается, что работу над роботизированным комплексом продолжит Научно-исследовательское управление (ONR) ВМС США. В DARPA не исключают, что катер примут на вооружение уже в конце 2018 года.