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В США пассажирский поезд столкнулся с товарным, есть погибшие и раненые

Место аварии
14:18 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: В США в штате Южная Каролина пассажирский поезд компании Amtrak столкнулся с грузовым железнодорожным составом.

В американском штате Южная Каролина в ночь на воскресенье столкнулись пассажирский и товарный поезда. В результате аварии по меньшей мере двое человек погибли и около 50-ти получили ранения.

Об этом сообщает DW со ссылкой на американские СМИ.

"...В результате инцидента есть как минимум двое погибших и 50 раненых", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в пассажирском поезде, следовавшем по маршруту Нью-Йорк - Майами, находилось 147 человек, включая 8 сотрудников транспортной компании. В результате столкновения вагоны и локомотив сошли с рельсов.

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Новости мира, Авария, Поезда, США, Южная Каролина.
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