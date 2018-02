В США пассажирский поезд столкнулся с товарным, есть погибшие и раненые

В американском штате Южная Каролина в ночь на воскресенье столкнулись пассажирский и товарный поезда. В результате аварии по меньшей мере двое человек погибли и около 50-ти получили ранения.

Об этом сообщает DW со ссылкой на американские СМИ.

LexCo emergency officials on scene of train collision & derailment near Charleston Hwy and Pine Ridge Rd. Media staging to be held at @SCEMD parking lot. pic.twitter.com/NYggZK1P29

— @CountyofLexington (@CountyLex) 4 февраля 2018 г.