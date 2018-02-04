Ружьем года по версии NRA стало Mossberg 590 Shockwave (Видео)

Авторитетная комиссия, состоящая из членов Национальной стрелковой ассоциации США, назвала модель 590 Shockwave лучшим ружьем ушедшего года.

Свою заслуженную награду «Golden Bullseye» компания Mossberg получит в мае на ежегодном съезде NRA, который пройдет в Далласе.

Противоречивая модель 12-го калибра действительно стала объектом пристального внимания – этому способствовал и инновационный дизайн, и высокие стрелковые характеристики, и даже рассмотрение запрета на продажу в ряде штатов США.

Отличительная особенность 590 Shockwave касается правил его продажи в США.

Благодаря компактным размерам (длина ствола – 14 дюймов, общая длина – 66,98 см) ружье не подпадает под специальное налогообложение.