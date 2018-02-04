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Ружьем года по версии NRA стало Mossberg 590 Shockwave (Видео)

Mossberg 590 Shockwave
23:02 Вс, 4 Февраль 2018 Телеграф
zbroya.info
Фото: zbroya.info

Новости мира: Отличительная особенность 590 Shockwave касается правил его продажи в США.

Авторитетная комиссия, состоящая из членов Национальной стрелковой ассоциации США, назвала модель 590 Shockwave лучшим ружьем ушедшего года.

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Свою заслуженную награду «Golden Bullseye» компания Mossberg получит в мае на ежегодном съезде NRA, который пройдет в Далласе.

Противоречивая модель 12-го калибра действительно стала объектом пристального внимания – этому способствовал и инновационный дизайн, и высокие стрелковые характеристики, и даже рассмотрение запрета на продажу в ряде штатов США.

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Отличительная особенность 590 Shockwave касается правил его продажи в США.

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Благодаря компактным размерам (длина ствола – 14 дюймов, общая длина – 66,98 см) ружье не подпадает под специальное налогообложение.

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Новости мира, Mossberg 590 Shockwave, Винтовка, Военная техника, Вооружение, Новости технологий, Оружие, Ружье, Техно, Техноновости, Характеристики.
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