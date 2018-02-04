Ружьем года по версии NRA стало Mossberg 590 Shockwave (Видео)
Новости мира: Отличительная особенность 590 Shockwave касается правил его продажи в США.
Авторитетная комиссия, состоящая из членов Национальной стрелковой ассоциации США, назвала модель 590 Shockwave лучшим ружьем ушедшего года.
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Свою заслуженную награду «Golden Bullseye» компания Mossberg получит в мае на ежегодном съезде NRA, который пройдет в Далласе.
Противоречивая модель 12-го калибра действительно стала объектом пристального внимания – этому способствовал и инновационный дизайн, и высокие стрелковые характеристики, и даже рассмотрение запрета на продажу в ряде штатов США.
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Отличительная особенность 590 Shockwave касается правил его продажи в США.
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Благодаря компактным размерам (длина ствола – 14 дюймов, общая длина – 66,98 см) ружье не подпадает под специальное налогообложение.