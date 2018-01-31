Две тысячи часов ручного труда: самая крутая винтовка 2017 года (Видео)

Для создания уникальной модели Elephant Gun под патрон .450 Rigby было потрачено две тысячи часов ручного труда, и сейчас это оружие носит гордое звание «Самая удивительная винтовка 2017 года».

Оружейный мастер Джон Ригби и его фирма создали винтовку для охоты на крупных животных, стилизовав все металлические поверхности под кожу слона.

Крупнозернистый рисунок на металле имитируют почти сто тысяч пор разного размера.

Работа британского гравировщика Тони Мэйдмена настолько тонкая, что визуально отличить покрытие Elephant Gun от кожи слона невозможно.

Единственный экземпляр был показан публике на ежегодном съезде любителей сафари и охоты в Африке (Safari Club International Convention), винтовку сразу приобрел неизвестный коллекционер.

Сумма покупки не разглашается.