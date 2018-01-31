Две тысячи часов ручного труда: самая крутая винтовка 2017 года (Видео)
Новости технологии: Единственный экземпляр Elephant Gun был показан публике на ежегодном съезде любителей сафари и охоты, винтовку немедленно приобрел неизвестный коллекционер.
Для создания уникальной модели Elephant Gun под патрон .450 Rigby было потрачено две тысячи часов ручного труда, и сейчас это оружие носит гордое звание «Самая удивительная винтовка 2017 года».
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Оружейный мастер Джон Ригби и его фирма создали винтовку для охоты на крупных животных, стилизовав все металлические поверхности под кожу слона.
Крупнозернистый рисунок на металле имитируют почти сто тысяч пор разного размера.
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Работа британского гравировщика Тони Мэйдмена настолько тонкая, что визуально отличить покрытие Elephant Gun от кожи слона невозможно.
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Единственный экземпляр был показан публике на ежегодном съезде любителей сафари и охоты в Африке (Safari Club International Convention), винтовку сразу приобрел неизвестный коллекционер.
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Сумма покупки не разглашается.