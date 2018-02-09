США продолжают считать РФ виновницей конфликта на Донбассе

Миссия США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продолжает настаивать на том, что вооруженный конфликт на востоке Украины спровоцировала Российская Федерация.

Об этом сегодня заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиен на заседании Постоянного совета Организации в Вене (Австрия), сообщается на сайте американской миссии при ОБСЕ.

"Мы вступаем в пятый календарный год с тех пор, как Россия спровоцировала этот конфликт. Хотя у нас есть согласованный путь к мирному урегулированию в виде Минских соглашений, прогресса (на пути) к этой важной цели пока не удается достичь. Российская Федерация все еще отказывается взять на себя ответственность за свою роль в конфликте, несмотря на чрезмерную совокупность доказательств, что она вооружает, готовит, руководит и принимает участие в боевых действиях на стороне антиправительственных сил на востоке Украины", - подчеркнул Кемиен.

"Когда Москва подписала Минские соглашения, мы надеялись, что Россия будет соблюдать свои обязательства и осуществит необходимые шаги для прекращения кровопролития на Донбассе. Однако совершенно ясно, что после 40 обновлений обязательств по режиму прекращения огня, Россия может сдерживать свои силы каждый раз, когда пожелает", - сказал дипломат.