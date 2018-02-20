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Байден готов участвовать в следующих выборах президента США

Джо Байден
01:58 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Джозеф Байден не против стать президентом США в 2020 году.

Бывший вице-президент Джо Байден считает реальной возможность участвовать в следующих президентских выборах в Соединенных Штатах, запланированных на 2020 год.

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Об этом сообщило американское информационное агентство Associated Press.

"Во время собрания в недавно открытом офисе в нескольких шагах от здания Капитолия Байден начал плановую встречу своего нового дипломатического центра, затронув давно актуальный вопрос. Он заметил, что по-прежнему собирается участвовать (в президентских выборах - ред.) в 2020 году, считая эту возможность реальной", - говорится в сообщении.

Байден в то же время подчеркнул, что он не принял окончательного решения. При этом уточняется, что в заседании кроме экс-вице-президента участвовали еще пять человек, которых он рассматривает как потенциальных будущих участников своей команды в случае, если будет баллотироваться в президенты.

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В политических кругах Вашингтона уже давно идут разговоры о возможном участии Джо Байдена в избирательных гонках 2020 года. Как говорится в публикации, это станет возможно, если в следующем году в Демократической партии не появится новый мощный кандидат. Если Байден все же будет участвовать в выборах, то на момент инаугурации ему исполнится 78 лет.

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Новости мира, Выборы президента США, Джо Байден, Дональд Трамп, Новости США, США.
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