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В США представили именной пистолет Дональда Трампа (Видео)

В США представили именной пистолет Дональда Трампа
23:39 Пн, 19 Февраль 2018 Телеграф
zbroya.info
Фото: zbroya.info

Новости мира: На правой стороне кожуха-затвора выгравировано полное имя президента, а на левой – его должность – 45-ый президент США.

Владелец компании Jesse James Firearms Unlimited Джесси Джеймс сделал для своего друга, президента США Дональда Трампа, великолепный подарок – пистолет, который подойдет ему как никому другому.

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Так как Трамп – 45-ый президент, модель и калибр пистолета в буквальном смысле сами напрашиваются – ведь самый известный пистолет калибра .45 – это M1911.

Для своего подарка Джеймс использовал огромную 7-ми дюймовую рамку Grandmaster X, а для того, чтобы имя президента поместилось на кожухе-затворе полностью – он установил ДТК.

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В итоге, на правой стороне кожуха-затвора выгравировано полное имя президента, а на левой – его должность – 45-ый президент США.

«Дональд Трамп – человек старой школы, прямиком из 1970-х. Типичный нью-йоркский богач. Таким вышел и пистолет – немного золота, немного украшений. Получился современный пистолет в стиле Грязного Гарри» – рассказывает Джеймс во время демонстрации своего пистолета на оружейной выставке SHOT Show 2018 в Лас-Вегасе.

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Самой большой проблемой для Джеймса теперь будет вручение подарка – он хочет подарить его официально, в Белом доме. Но в таком случае пистолет становится достоянием всех граждан, и после окончания срока его президентства, он отправится в музей.

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«Думаю, мне не стоит скулить по поводу того, что мой пистолет окажется в президентском музее», – подытожил Джеймс.

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