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Одна из самых надежных соратниц Трампа оставила пост в Белом доме

Хоуп Хикс
04:38 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: После показаний в Конгрессе от Дональда Трампа ушла ближайшая советница Хоуп Хикс.

Директор по вопросам коммуникаций Хоуп Хикс, одна из ближайших должностных лиц в непосредственном окружении президента США Дональда Трампа, в среду подала в отставку.

Как сообщил со ссылкой на Белый дом центральный американский телеканал CNN, Хикс пошла на такой шаг после того, как в СМИ появились ее признание с закрытых слушаний в Конгрессе о том, что она врала "на благо" своему шефу.

"Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, одна из ближайших помощников президента Дональда Трампа, которая дольше всех работала с ним, подала в отставку", - отмечается в сообщении.

Хикс начала свою карьеру в команде нынешнего президента за несколько лет до этого, с должности помощника по вопросам коммуникаций, когда тот еще возглавлял Trump Organization. Во время кампании она возглавляла направление коммуникаций, и после инаугурации получила высокую должность в Белом доме. Она, фактически, была тем, кому Трамп доверял даже личную переписку.

По информации источника в администрации Трампа, Хикс объявила о своей отставке из Белого дома во второй половине дня в среду. Это произошло на следующий день после ее закрытых показаний в Разведывательном комитете Палаты представителей в рамках расследования относительно вмешательства России в президентские выборы в США.

Несмотря на тайный характер заседания, в СМИ все же попали ее показания о том, что она врала президенту Трампу "ради блага". Однако она уверяла, что это касалось лишь несущественных вопросов.

Во время объявления отставки она отметила, что на протяжении лет работы с Трампом она желала ему только лучшего.

При этом отмечается, что Хикс еще определенный период будет оставаться в Белом доме, очевидно для передачи дел.

Сам Трамп тепло отозвался о своей помощнице, назвав ее "выдающимся", "разумным" и "замечательным" человеком. Вместе с тем, он выразил надежду, что продолжит работать вместе с ней в будущем.

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Новости мира, Белый дом, Дональд Трамп, США, Хоуп Хикс.
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