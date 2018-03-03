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США продлили санкции против Венесуэлы
Новости мира: Вслед за продлением санкций против РФ, США также продлили санкции против режима Николаса Мадуро в Венесуэле.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год санкций в отношении Венесуэлы.
Об этом говорится на сайте Белого дома.
«Обстоятельства не улучшились, и они продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и зарубежной политике Соединенных Штатов»,— говорится в сообщении.
Санкции против Венесуэлы США ввели прошлым летом. Ограничения коснулись сделок с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, а также контрактов с рядом существующих долговых обязательств.
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