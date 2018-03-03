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США продлили санкции против Венесуэлы

Венесуэла и США
03:51 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Вслед за продлением санкций против РФ, США также продлили санкции против режима Николаса Мадуро в Венесуэле.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год санкций в отношении Венесуэлы.

Трамп продлил санкции против РФ
Трамп продлил санкции против РФЧитать полностью

Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Обстоятельства не улучшились, и они продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и зарубежной политике Соединенных Штатов»,— говорится в сообщении.

Санкции против Венесуэлы США ввели прошлым летом. Ограничения коснулись сделок с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, а также контрактов с рядом существующих долговых обязательств.

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Новости мира, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Новости США, Санкции, США.
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