США продлили санкции против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год санкций в отношении Венесуэлы.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Обстоятельства не улучшились, и они продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и зарубежной политике Соединенных Штатов»,— говорится в сообщении.

Санкции против Венесуэлы США ввели прошлым летом. Ограничения коснулись сделок с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, а также контрактов с рядом существующих долговых обязательств.