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Трамп пригрозил вводом налога на автомобили из ЕС
05:41 Сегодня Телеграф
112.ua
Новости мира: Президент США заявил о мерах, если ЕС будет повышать и без того высокие тарифы для американских компаний. .
Президент США Дональд Трамп пообещал ввести налог на автомобили из Европы, если власти европейских стран будут ухудшать условия работы американских компаний на рынке ЕС. Об этом он написал в Twitter.
"Если Евросоюз хочет дальше повышать и без того высокие тарифы для американских компаний, которые там работают, мы просто введем налог на их автомобили", — написал он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно.
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