США изучают ситуацию с отравлением Скрипаля
Новости мира: Вашингтон подключился к изучению инцидента с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.
Соединенные Штаты подключились к изучению инцидента с отравлением в Великобритании бывшего служащего разведывательных служб России Сергея Скрипаля.
Об этом сказала во время брифинга в Вашингтоне в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Мы сейчас рассматриваем это, и я буду держать вас в курсе, как только мы получим дополнительную информацию о развитии событий в этом вопросе", - отметила официальный представитель администрации президента США.
Таким образом, она ответила на вопрос журналиста о том, не собираются ли Соединенные Штаты вводить санкции против России из-за применения нервно-паралитического вещества для убийства на территории другой страны. При этом была сопоставима ситуация с санкциями против режима Пхеньяна, который использовал газ VX для политического убийства Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпур.
Экс-шпиона отравили нервно-паралитическим веществом
Напомним: 4 марта бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке торгового центре в Солсбери, графство Уилтшир, в Англии. Сейчас они находятся в реанимации в критическом состоянии.
Позже британская контртеррористическая полиция подтвердила, что это было покушением на убийство с использованием нервно-паралитического вещества.
При этом сообщалось, что полицейский, которого госпитализировали после контакта с потерпевшими, также находится в тяжелом состоянии. Следствие продолжается.