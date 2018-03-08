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США изучают ситуацию с отравлением Скрипаля

Сара Сандерс
02:52 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Вашингтон подключился к изучению инцидента с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

Соединенные Штаты подключились к изучению инцидента с отравлением в Великобритании бывшего служащего разведывательных служб России Сергея Скрипаля.

Об этом сказала во время брифинга в Вашингтоне в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы сейчас рассматриваем это, и я буду держать вас в курсе, как только мы получим дополнительную информацию о развитии событий в этом вопросе", - отметила официальный представитель администрации президента США.

Таким образом, она ответила на вопрос журналиста о том, не собираются ли Соединенные Штаты вводить санкции против России из-за применения нервно-паралитического вещества для убийства на территории другой страны. При этом была сопоставима ситуация с санкциями против режима Пхеньяна, который использовал газ VX для политического убийства Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпур.

Экс-шпиона отравили нервно-паралитическим веществом

Напомним: 4 марта бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке торгового центре в Солсбери, графство Уилтшир, в Англии. Сейчас они находятся в реанимации в критическом состоянии.

Позже британская контртеррористическая полиция подтвердила, что это было покушением на убийство с использованием нервно-паралитического вещества.

При этом сообщалось, что полицейский, которого госпитализировали после контакта с потерпевшими, также находится в тяжелом состоянии. Следствие продолжается.

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Новости мира, Отравление Сергея Скрипаля, Российский шпион, Сергей Скрипаль, США.
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