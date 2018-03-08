США изучают ситуацию с отравлением Скрипаля

Соединенные Штаты подключились к изучению инцидента с отравлением в Великобритании бывшего служащего разведывательных служб России Сергея Скрипаля.

Об этом сказала во время брифинга в Вашингтоне в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы сейчас рассматриваем это, и я буду держать вас в курсе, как только мы получим дополнительную информацию о развитии событий в этом вопросе", - отметила официальный представитель администрации президента США.

Таким образом, она ответила на вопрос журналиста о том, не собираются ли Соединенные Штаты вводить санкции против России из-за применения нервно-паралитического вещества для убийства на территории другой страны. При этом была сопоставима ситуация с санкциями против режима Пхеньяна, который использовал газ VX для политического убийства Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпур.

Напомним: 4 марта бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке торгового центре в Солсбери, графство Уилтшир, в Англии. Сейчас они находятся в реанимации в критическом состоянии.

Позже британская контртеррористическая полиция подтвердила, что это было покушением на убийство с использованием нервно-паралитического вещества.

При этом сообщалось, что полицейский, которого госпитализировали после контакта с потерпевшими, также находится в тяжелом состоянии. Следствие продолжается.