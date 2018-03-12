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Директор ЦРУ обвинил Путина в очередной лжи

Майк Помпео
07:27 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Директор ЦРУ Майкл Помпео заявил, что россияне пытались вмешаться в выборы в США в 2016 году.

Глава ЦРУ Майк Помпео назвал неправдой слова президента России Владимира Путина о том, что Москва не причастна к вмешательству в президентские выборы в США.

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Об этом Помпео заявил в интервью Fox News, сообщает The Hill.

"Россияне пытались вмешаться в выборы президента США в 2016 году", - заявил Помпео.

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По его словам, люди, пытавшиеся вмешаться в выборы, были связаны с Кремлем. Ранее президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что 13 россиян, обвиненных во вмешательстве в выборы президента США, могли работать на "американские компании" или "какого-то из кандидатов" в президенты США.

Как сообщалось ранее, офис специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство РФ в президентские выборы в США, сообщил о выдвижении обвинения 13 гражданам России в предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

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В обвинении указаны имена Евгения Пригожина (его называют "поваром Путина"), Михаила Быстрова, Михаила Бурчика (известного также как Михаил Абрамов), Александры Крыловой, Анны Богачевой, Сергея Полозова, Марии Бовды (известной также как Мария Беляева), Роберта Бовды, Вадима Подкопаева, Глеба Васильченко, Ирины Каверзиной, Владимира Венкова и Джейхуна Насими Оглы (известного еще как Асланов). Также значатся компании "Агентство интернет-исследований", "Конкорд-менеджмент" и "Конкорд-кейтеринг".

 

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Новости мира, Владимир Путин, Выборы в США, Майк Помпео, Новости США, Россия, США, ЦРУ.
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