В США взорвали 28-этажный небоскреб: впечатляющее видео

Постройка служила для офисных помещений. В последнее время со стен начала опадать облицовка, к тому же добавились проблемы с канализацией. Сносить строение хотели еще 10 лет назад, но выполнить задание получилось только в 2018 году. В Capital Plaza заложили более 680 килограммов взрывчатки. За право нажать кнопку боролись на аукционе. Вырученные 15 тыс долларов пойдут на помощь сиротам.