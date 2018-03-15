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Трамп назначил новым экономическим советником телеведущего

Ларри Кадлоу (справа)
08:06 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Ранее предполагалось, что должность займет бывший финансовый директор Microsoft Крисс Лидделл.

Президент США Дональд Трамп назначил директором Национального экономического совета известного американского телеведущего и аналитика Ларри Кадлоу.

Об этом сообщает телеканал новостей "112-Украина" со ссылкой на Time.

"По словам Кадлоу, Трамп предложил ему должность во вторник в ходе телефонного разговора, и он согласился", - говорится в сообщении.

За день до этого Трамп намекнул на кандидатуру Кадлоу: "Наши мнения не во всем сходятся, но, я считаю, что это даже хорошо".

Ранее предполагалось, что должность займет бывший финансовый директор Microsoft Крисс Лидделл.

Напомним: Ларри Кадлоу известен как ведущий различных шоу на BBC и CNBC, в частности экономическую программу Kudlow Report. Его статьи регулярно появляются в многочисленных американских газетах и на веб-сайтах, к примеру Wall Street Journal и Washington Times. Он также ведет свой блог об экономике и деньгах.

Кадлоу поддерживал кандидатуру Трампа в ходе его президентской кампании.

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Новости мира, Дональд Трамп, Крисс Лидделл, Президент США, США.
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