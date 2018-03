Во Флориде обрушился пешеходный мост: есть погибшие

Новопостроенная конструкция железобетонного пешеходного моста упала в четверг на заполненную автостраду на юге штата Флорида, США, унеся жизни по меньшей мере четырех человек и ранив десяток других.

Спасательные службы разбирают завалы в поисках других возможных жертв, сообщило информагентство Reuters.

"Новый пешеходный мост, который проходил через багатополосну автостраду возле Международного университета Флориды, рухнул, лишив жизни четырех человек", - сообщил начальник пожарно-спасательной службы округа Майами-Дейд Дэйв Дауни.

На месте инцидента работают спасатели с поисковыми собаками, пытаясь найти признаки возможных других жертв под завалами бетона и металлических конструкций 950-тонного моста.

Под обломками в момент падения оказались по меньшей мере восемь автомобилей. Десять человек уже доставлены в больницы. По свидетельствам очевидцев, поток машин как раз остановился на светофоре в момент, когда мост обвалился.

At least four people died in the pedestrian bridge collapse near a university in Miami, fire chief says https://t.co/sQJZh3Mnyq pic.twitter.com/NlMXhU7ahA

— CNN Breaking News (@cnnbrk) 16 марта 2018 г.