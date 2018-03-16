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Во Флориде обрушился пешеходный мост: есть погибшие

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Во Флориде обрушился пешеходный мост
05:19 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Во Флориде обрушился пешеходный мост, который располагался неподалеку от кампуса Международного университета Флориды в Майами.

Новопостроенная конструкция железобетонного пешеходного моста упала в четверг на заполненную автостраду на юге штата Флорида, США, унеся жизни по меньшей мере четырех человек и ранив десяток других.

Спасательные службы разбирают завалы в поисках других возможных жертв, сообщило информагентство Reuters.

"Новый пешеходный мост, который проходил через багатополосну автостраду возле Международного университета Флориды, рухнул, лишив жизни четырех человек", - сообщил начальник пожарно-спасательной службы округа Майами-Дейд Дэйв Дауни.

На месте инцидента работают спасатели с поисковыми собаками, пытаясь найти признаки возможных других жертв под завалами бетона и металлических конструкций 950-тонного моста.

Под обломками в момент падения оказались по меньшей мере восемь автомобилей. Десять человек уже доставлены в больницы. По свидетельствам очевидцев, поток машин как раз остановился на светофоре в момент, когда мост обвалился.

Пешеходный мост, который имел длину 53 метра, соединял университет с городком Свитуотэр. Он был построен несколько дней назад, в субботу. Решение о его строительстве было принято после того, как в прошлом году погибла 18-летняя студентка, которая пыталась перейти дорогу в этом месте.

Губернатор Флориды Рик Скотт заявил, что в случае установления ошибок строительства, ответственные будут наказаны.

Сейчас в университете не проходят занятия, студенты отдыхают до 17 марта на каникулах, уточняет информагентство.

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Новости мира, Жертвы, Обрушение моста, Пешеходный мост, США, Флорида.
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