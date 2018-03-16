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Клинтон попала в больницу в Индии

Хилари Клинтон
20:27 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Хилари Клинтон с травмой попала в индийскую больницу.

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон во время частного турне в Индии попала в больницу с травмой запястья.

Об этом сообщает газета Times of India.

"Мы провели компьютерную томографию, сделали рентгеновские снимки и обнаружили трещину запястья. Ей (Клинтон - ред.) рекомендован покой в течение нескольких дней, а также наложение эластичного бинта", – сказал работник клиники Goyal Hospital на условиях анонимности.

По данным издания, 70-летняя Хиллари Клинтон обратилась за медицинской помощью в городе Джодхпур, штат Раджастан.

По информации врачей, Клинтон повредила руку, поскользнувшись в ванной в гостиничном номере.

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Новости мира, Индия, США, Хиллари Клинтон.
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