Кибератака хакеров из РФ не смогла помешать работе американских АЭС

Кампания по компьютерному взлому, организованная российским правительством против энергетической системы США, не смогла помешать работе американских атомных электростанций.

Об этом заявили федеральные регуляторы в сфере ядерной энергетики, сообщило информагентство AP.

"Хакерская операция российского правительства, нацеленная на энергосистему США, не создала угрозы функционированию ни одной коммерческой атомной электростанции в стране", - заявили регуляторы.

Система атомных электростанций в США разработана по принципу оперативных "островов", которые не подключены к Интернету или другим сетям. Ядерная энергетика обеспечивает около 20% электроэнергии страны.

Институт ядерной энергетики (неправительственная лоббистская организация) в этой связи заявил, что российская хакерская кампания, нацеленная на инфраструктуру США, продемонстрировала, что американские атомные станции могут противостоять атакам, организованным правительствами иностранных государств".

Как сообщалось, администрация Трампа в четверг обвинила Москву в планировании хакерского проникновения в электрическую сеть США, а также на объекты промышленности, водоснабжения и даже авиаперевозок.

Американские чиновники также заявили, что хакеры методично выбирали свои цели, получали доступ к компьютерным системам, проводили "разведку в сети", а затем пытались скрыть свои следы.