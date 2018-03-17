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Кибератака хакеров из РФ не смогла помешать работе американских АЭС

Хакеры
02:01 Сегодня Телеграф

Новости мира: Ранее Белый дом обвинил Москву в планировании хакерского проникновения в электрическую сеть США, а также на объекты промышленности, водоснабжения и перевозок.

Кампания по компьютерному взлому, организованная российским правительством против энергетической системы США, не смогла помешать работе американских атомных электростанций.

Об этом заявили федеральные регуляторы в сфере ядерной энергетики, сообщило информагентство AP.

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"Хакерская операция российского правительства, нацеленная на энергосистему США, не создала угрозы функционированию ни одной коммерческой атомной электростанции в стране", - заявили регуляторы.

Система атомных электростанций в США разработана по принципу оперативных "островов", которые не подключены к Интернету или другим сетям. Ядерная энергетика обеспечивает около 20% электроэнергии страны.

Институт ядерной энергетики (неправительственная лоббистская организация) в этой связи заявил, что российская хакерская кампания, нацеленная на инфраструктуру США, продемонстрировала, что американские атомные станции могут противостоять атакам, организованным правительствами иностранных государств".

Москва приняла ответные меры в отношении Лондона

Как сообщалось, администрация Трампа в четверг обвинила Москву в планировании хакерского проникновения в электрическую сеть США, а также на объекты промышленности, водоснабжения и даже авиаперевозок.

Американские чиновники также заявили, что хакеры методично выбирали свои цели, получали доступ к компьютерным системам, проводили "разведку в сети", а затем пытались скрыть свои следы.

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Новости мира, АЭС, Кибератака, Новости США, Россия, США, Хакеры.
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