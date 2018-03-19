У вертолета с дочерью Трампа в воздухе отказал двигатель

У вертолета, которым летела дочь Трампа – Иванка и ее муж Джаред Кушнер, отказал один из двигателей.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что пилоту удалось успешно вернуть вертолет в аэропорт Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Инцидент произошел еще 15 марта, однако прессе о нем не рассказали.

Отмечается, что пара вылетела в Нью-Йорк на коммерческом авиарейсе.