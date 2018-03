Звезда "Секса в большом городе" баллотируется на пост губернатора Нью-Йорка

Актриса Синтия Никсон, наиболее известная своим участием в американском телесериале "Секс в большом городе", объявила в понедельник, что баллотируется на пост губернатора штата Нью-Йорк.

"Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я заявляю свою кандидатуру на пост губернатора", - написала она в своем "Твиттере".

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD

— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 березня 2018 р.