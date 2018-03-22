Экс-глава ЦРУ: У России есть что-то на Трампа

Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан заявил, что Россия может "иметь что-то" на президента США Дональда Трампа – именно поэтому глава Белого дома "тепло относится" к российскому лидеру Владимиру Путину.

Об этом пишет The Hill.

"Я говорю, что, возможно, у русских есть что-то, и поэтому Трамп беспокоен. Он знает лучше кого-либо из нас, есть ли у русских что-то на него или нет", — сказал Бреннан.

Однако, по его словам, крайне сложно "объяснить" действия Трампа по отношению к Путину.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.