https://telegraf.com.ua/files/2018/03/p_53539565-150x90.jpg Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/3970661-eks-glava-tsru-u-rossii-est-chto-to-na-trampa.html
Экс-глава ЦРУ: У России есть что-то на Трампа
Новости мира: Джон Бреннан назвал причину "теплого отношения" Дональда Трампа к Владимиру Путину.
Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан заявил, что Россия может "иметь что-то" на президента США Дональда Трампа – именно поэтому глава Белого дома "тепло относится" к российскому лидеру Владимиру Путину.
Об этом пишет The Hill.
"Я говорю, что, возможно, у русских есть что-то, и поэтому Трамп беспокоен. Он знает лучше кого-либо из нас, есть ли у русских что-то на него или нет", — сказал Бреннан.
Трамп заявил, что хочет ладить с Россией
Однако, по его словам, крайне сложно "объяснить" действия Трампа по отношению к Путину.
Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Telegraf.com.ua