Трамп заявил, что хочет ладить с Россией

Нынешний президент США Дональд Трамп объяснил свои поздравления Владимиру Путину в связи с его переизбранием на следующий срок тем, что Обама делал когда-то так же.

При этом, Трамп выразил желание "поладить" с Россией, чтобы решить проблемы, которые Москва сама же и создала.

"Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (когда Обама ему также звонил). СМИ "фейковых новостей" помешались, поскольку хотели, чтобы я дал ему (Путину – ред.) взбучку. Они ошибаются! Утрясти с Россией (и другими) – это хорошая, а не плохая вещь", - подчеркнул глава Белого дома в первом сообщении.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing.......

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2018 г.