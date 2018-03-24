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Генерал США обвинил РФ в оружейной поддержке "Талибана"

Афганистан
09:32 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Главнокомандующий войсками США в Афганистане: РФ вооружает "Талибан".

РФ вооружает боевиков исламистской группировки "Талибан". Об этом в интервью BBC заявил главнокомандующий войсками США в Афганистане генерал Джон Николсон.

По словам генерала, он был свидетелем действий России по дестабилизации в Афганистане и заверил, что оружие попадает в страну через границу с Таджикистаном.

"Мы в курсе историй, рассказанных талибами для журналистов, о финансовой поддержке, которую оказывает противник. Афганские лидеры прямо в этот штаб приносили оружие, передавали нам и говорили: "Это россияне передали "Талибану", — заявил Николсон.

Он также выразил уверенность, что сотрудничество России и "Талибана" началась недавно. Россия проводила масштабные учения на афганской границе совместно с Таджикистаном.

"Это были антитеррористические учения, но мы знаем, как работают россияне: они транспортируют большое количество оборудования, и часть его оставляют там, на месте", — пояснил военнослужащий.

По данным источников, российское вооружение, скорее всего, использовалось против местных военных, которые сопровождают иностранный контингент.

"Активность стала более интенсивной за последние 18-24 месяцев. Ранее мы не наблюдали такой дестабилизирующей деятельности России. По времени это совпадает с ростом интенсивности сирийского конфликта", — подчеркнул Николсон.

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Новости мира, Афганистан, Джон Николсон, РФ, США, Талибан.
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