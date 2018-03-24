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Трамп соболезнует Макрону в связи с терактом во Франции

Дональд Трамп
23:25 Сб, 24 Март 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Трамп скорбит о потерях, которые понесла Франция в связи с терактом.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования французскому коллеге Эмманюэлю Макрону в связи с терактом во Франции, в результате которого погибли три человека и, по меньшей мере, 16 пострадали.

"Мы мысленно находимся с жертвами вчерашнего чудовищного нападения во Франции и молимся за них. Мы скорбим о потерях, которые понесла страна. Мы также осуждаем насильственные действия нападавшего и всех, кто мог оказать ему поддержку. Мы с тобой, Эмманюэль Макрон!" - написал Д.Трамп у себя в "Твиттере".

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Новости мира, Дональд Трамп, Теракт во Франции, Эмманюэль Макрон.
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